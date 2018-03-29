ترامب يلوح بتعليق اتفاقية التجارة مع كوريا الجنوبية

لوح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، بإمكانية تعليق اتفاقية التجارة مع كوريا الجنوبية إلى حين التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب، في كلمة بولاية أوهايو: “قد أُعلق اتفاقية التجارة مع كوريا الجنوبية حتى التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية، وتعلمون لماذا أقوم بذلك، صحيح؟ لأن هذه الاتفاقية بطاقة قوية للغاية، وأنا أريد أن أضمن أن يُعامل الجميع بإنصاف”.

وأضاف: “نحن نسير بشكل جيد مع كوريا الشمالية، وسنرى ماذا سيحدث”.

وبموجب الاتفاقية، التي كان من المقرر أن يفعلها ترامب خلال الأسبوع الجاري، فإن سول ستزيد وارداتها من السيارات الأمريكية، من 25 ألفًا إلى 50 ألف سيارة، وتخفض صادراتها من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 30%، مقابل إعفائها من الجمارك التي فرضتها واشنطن مؤخرًا.

وقال كوريون جنوبيون، إن زعيم البلاد، مون جاي، سيلتقي نظيره الكوري الشمالي، كيم أونغ أون، في 27 أبريل/ نيسان المقبل، في إحدى القرى الحدودية، في إطار مساعي إنهاء الأزمة بين الجانبين.