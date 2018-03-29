“حساب المواطن” السعودي يفصح عن معلومات خاصة بالدفعتين الخامسة والسادسة من الدعم

أكد برنامج “حساب المواطن” السعودي، اليوم الخميس، أن آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع السادسة الخاصة بشهر مايو لمن لم يسجل في برنامج الدعم، ستكون في العاشر من شهر أبريل المقبل.

⁧#حساب_المواطن⁩: يوم الثلاثاء 10 أبريل، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع السادسة (لشهر مايو) لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط ⁦https://t.co/viBETPJB0h — حساب المواطن (@citizenaccount) March 29, 2018

ولفت البرنامج إلى أن إيداع الدفعة الخامسة المخصصة لشهر أبريل ستكون بعد 11 يومًا، وستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس.

تبقى 11 يوم على إيداع الدفعة الخامسة (لشهر أبريل) لمستحقي الدعم من برنامج #حساب_المواطن، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس. pic.twitter.com/1A7FgqcLD6 — حساب المواطن (@citizenaccount) March 29, 2018

وتم إيداع الدفعة الرابعة من البرنامج يوم 11 مارس/آذار، إذ شملت قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لرب أسرة، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 11 فبراير/شباط.

يذكر أن “حساب المواطن” برنامج يهدف إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة، وغير المباشرة، من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.