“حساب المواطن” السعودي يفصح عن معلومات خاصة بالدفعتين الخامسة والسادسة من الدعم

“حساب المواطن” السعودي يفصح عن معلومات خاصة بالدفعتين الخامسة والسادسة من الدعم

المصدر: فريق التحرير

أكد برنامج “حساب المواطن” السعودي، اليوم الخميس، أن آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع السادسة الخاصة بشهر مايو لمن لم يسجل في برنامج الدعم، ستكون في العاشر من شهر أبريل المقبل.

ولفت البرنامج إلى أن إيداع الدفعة الخامسة المخصصة لشهر أبريل ستكون بعد 11 يومًا، وستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس.

وتم إيداع الدفعة الرابعة من البرنامج يوم 11 مارس/آذار، إذ شملت قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لرب أسرة، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 11 فبراير/شباط.

يذكر أن “حساب المواطن” برنامج يهدف إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة، وغير المباشرة، من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً