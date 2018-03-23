روسيا تقرر الردّ بالمثل على ضرائب جمركية أمريكية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستفرض قيودًا على منتجات أمريكية، ردًا على فرض واشنطن ضرائب جمركية إضافية على واردات الصلب والألمنيوم.

وجاء ذلك على لسان نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فيكتور يفتوخوف، خلال تصريحات للصحفيين في العاصمة موسكو.

وشدّد يفتوخوف على أن الولايات المتحدة أول دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، تتخذ قرارًا أحادي الجانب تمامًا، آخذةً بعين الاعتبار أمنها القومي فقط.

وأكد أن بلاده ستتخذ حزمة من الإجراءات ضد الضرائب الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم، مشيرًا إلى أن القرار الأمريكي سيضر بالقطاع الصناعي والشركات في روسيا.

وقال:”نحن بدورنا سنفرض قيودًا على بعض المنتجات الأمريكية، وأعتقد أن جميع الدول التي خضعت لهذا الإجراء ستتبع هذا المسار”.

وفي 8 مارس/آذار الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارًا بفرض رسوم جمركية بلغت 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، تستثني كندا والمكسيك.