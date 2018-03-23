الذهب يقفز مع اضطراب الأسواق العالمية بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية‎

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر، اليوم الجمعة، في الوقت الذي دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، مذكرة قد تفرض رسومًا جمركية على واردات من الصين بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، مما دفع بكين إلى حث الولايات المتحدة على “التراجع عن حافة الهاوية”.

وللرسوم فترة مشاورات تبلغ 30 يومًا، مما يتيح مجالًا أمام التوصل إلى تسوية، لكن المستثمرين يخشون من أن حربًا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تتطور إلى تبعات سلبية محتملة على النمو العالمي.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية والدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية.

ويتلقى المعدن الأصفر المقوم بالدولار أيضًا دعمًا من ضعف العملة الأمريكية وتراجع عوائد السندات، مما يضفي المزيد من الجاذبية على الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبحلول الساعة 1127 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1340.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 20 شباط/فبراير الماضي عند 1343.06 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم نيسان/أبريل المقبل 1% إلى 1340.90 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب بقوة، الأسبوع الجاري؛ بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات لوتيرة زيادات لأسعار الفائدة كانت أقل قوة مما توقعه المستثمرون.

وارتفع الذهب 2.1 % الأسبوع الجاري، في أكبر زيادة خلال خمسة أسابيع، بالقرب من أعلى مستوى في عام ونصف العام عند 1366.07 دولار للأوقية، والذي لامسه في كانون الثاني/يناير الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 16.51 دولار للأوقية وصعدت 1.3 % الأسبوع الجاري.

وربح البلاتين 0.5 % مسجلًا 951.74 دولار للأوقية، ليتجه صوب الارتفاع بنسبة 1% الأسبوع الجاري، وزاد البلاديوم 0.3 % إلى 982.60 دولار للأوقية.