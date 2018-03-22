إضراب العمال يشل الحركة بمؤسسات فرنسية

توقفت العديد من المؤسسات والخدمات العامة عن العمل في أنحاء متفرقة بفرنسا، اليوم الخميس، بسبب إضراب عام عن العمل ومظاهرات احتجاجية تنديدًا بقرارات حكومية حول التقشف وإعادة الهيكلة.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه تم إلغاء الكثير من رحلات الطائرات والقطارات وأغلقت عدة مدارس وخدمات عامة بأنحاء متفرقة من البلاد بسبب الاحتجاجات.

وأوضحت الوكالة نقلًا عن مسؤولين محليين، أنه تم إلغاء 30% من رحلات القطارات في العاصمة باريس، فضلًا عن 40% من رحلات القطارات السريعة.

وأضرب آلاف من سائقي القطارات والمعلمين والعاملين في مجال التمريض ومراقبي حركة الطيران وغيرهم من موظفي الدولة عن العمل في أنحاء متفرقة من البلاد.

كما خرج متظاهرون إلى شوارع عدة مدن فرنسية احتجاجًا على قرارات الحكومة.

وقال لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، أحد أكبر نقابات العمال في فرنسا، لإذاعة “آر تي إل” المحلية إن “الإضراب مجرد تحذير لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون”.

ويجري الإضراب بدعوة من 7 نقابات من أصل 9 بالبلاد.

ويطالب المضربون بإلغاء الحكومة لخطة العمل التي تهدف لإجراء تغييرات عديدة، بينها تسريح 120 ألف موظف حكومي بحلول العام 2022.

كما يشارك فيه المتقاعدون الذين يحتجون على التعديلات الضريبية وغلاء الحياة المعيشية بالبلاد.