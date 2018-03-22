ارتفاع التضخم السنوي في المغرب 1.8%

صعدت أسعار المستهلك في المغرب، بنسبة 1.8 % خلال شباط/فبراير الماضي، على أساس سنوي مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، اليوم الخميس، إن الارتفاع نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بـ 1.7 %، وغير الغذائية بـ 1.5 %.

وسجلت أسعار الملابس صعودًا بـ 0.8% والمطاعم بـ 2.2% والتعليم بـ 2 %، مقابل استقرار في أسعار المواصلات.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم انخفاضًا بنسبة 0.5% مقارنة مع يناير/ كانون الثاني السابق له.

وسجلت الأسعار انخفاضًا في العديد من المدن، على أساس شهري، مثل كلميم (جنوب) بنسبة 0.9%، والرباط العاصمة بـ 0.8%، ومراكش (وسط) بـ 0.7 %، والدار البيضاء (شمال) بـ 0.4%.