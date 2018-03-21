50 دولة أفريقية توقع على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة

وقّعت 50 دولة أفريقية الأربعاء، على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الأفريقية الحرة، وبرتوكول حرية التنقل للأفراد والبضائع، بين دول القارة السمراء.

وجاء ذلك خلال القمة الأفريقية الاستثنائية المنعقدة بالعاصمة الرواندية بكيغالي.

وفيما وقّعت على الاتفاقية 50 دولة أفريقية من إجمالي 55 دولة أعضاء بالاتحاد الأفريقي، امتنعت كل من نيجيريا وإريتريا وغينيا بيساو وبورندي، إضافة إلى سيراليون عن التوقيع.

وانطلقت بالعاصمة الرواندية كيغالي الأربعاء، القمّة الأفريقية الاستثنائية الخاصة بإطلاق منطقة التجارة الأفريقية الحرة، التي تستمر يومًا واحدًا، وشهدت توقيع رؤساء الدول والحكومات على الاتفاقية.

وبدأت التحضيرات للقمة في 17 آذار/مارس الجاري، باجتماع المندوبين الدائمين بالاتحاد الأفريقي، ثم وزراء خارجية الدول الأعضاء.

ويتوقع أن تجعل منطقة التجارة الأفريقية الحرة، أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية عام 1995.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة.

وحسب الاتحاد الأفريقي، تستطيع المنطقة خلق سوق أفريقية تضم أكثر من 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار.

وستلغي منطقة التجارة الأفريقية الحرة، التعريفة الجمركية تدريجيًا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد؛ ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الأفريقية في القارة.

والأحد الماضي، أعلنت نيجيريا في بيان انسحابها من الاتفاقية، التي وافق عليها مجلس الوزراء النيجيري الأربعاء الماضي.

وقال البيان إن “الرئيس محمدو بخاري لن يسافر إلى كيغالي لحضور القمة، لأن بعض الأطراف المعنية في نيجيريا أشاروا إلى أنهم لم تتم استشارتهم، ومن ثم فإنهم لديهم بعض المخاوف بشأن شروط الاتفاقية”، دون مزيد من التوضيح.

وفيما أعلنت نيجيريا موقفها الرافض للتوقيع على الاتفاقية تبقى أسباب رفض إريتريا وغينيا بيسا، وبورندي وسيراليون، الانضمام للتكتل التجاري الأكبر غير واضحة حتى اللحظة.