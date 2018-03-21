تعهد دولي بتقديم 456 مليون يورو لبناء محطة تحلية مياه بغزة

وافق المشاركون في المؤتمر الدولي لمجموعة تنسيق الأطراف المانحة، الثلاثاء، على تقديم 456 مليون يورو، لتمويل بناء محطة تحلية مياه واسعة النطاق، لسد احتياجات قطاع غزة من مياه الشرب.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، جوهانس هان، في تصريحات صحفية، إن الاتحاد سيقدم من المبلغ المذكور 77.1 مليون يورو لدعم المشروع.

بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن الاجتماع سيبعث برسالة أمل إلى أهل غزة، وهو دليل على أن المجتمع الدولي لم يتجاهل معاناة سكان القطاع.

جدير بالذكر أن المؤتمر انعقد في العاصمة البلجكية بروكسل، بمشاركة ممثلين عن 42 بلدًا، حيث تعهد المشاركون بتقديم 456 مليون يورو من أصل 562.3 مليون القيمة الإجمالية للمشروع.