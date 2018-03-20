الكويت تؤكد التزامها بالاتفاق الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة

أكد وزير المالية الكويتي، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بالاتفاقية الخليجية بشأن ضريبة القيمة المضافة، لكنه أشار إلى أنها لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ دون تصديق البرلمان عليها.

وكانت تقارير في وسائل الإعلام المحلية تحدثت في الفترة الأخيرة عن تباطؤ حكومي في الاستعداد لضريبة القيمة المضافة في ظل عدم تيقن من موافقة مجلس الأمة عليها.

لكن وزير المالية نايف الحجرف، قال على هامش ملتقى الكويت للاستثمار: “نعمل مع البرلمان بشأن الاتفاقية؛ لكن جدول البرلمان مزدحم بكثير من المواضيع”.

وأضاف: “أي حديث عن التزامات خارجية للكويت بشأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون في محله قبل مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية”.

وسعيًا لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018، وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة فحسب، واعتمدت عوضًا عن ذلك على إيرادات النفط.

لكن الخطوة تنطوي على تحدٍ إداري وفني للسلطات، إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام، كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدد بكبح النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل.

وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة بالفعل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي.