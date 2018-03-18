“حساب المواطن” السعودي يوضح طرق الاعتراض على قيمة الدعم في حال نقصانها أو عدم تسلمها

ذكر برنامج “حساب المواطن” السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، طريقة الاعتراض على قيمة الدعم في حال كانت الدفعة ناقصة أو لم تستلم.

وأوضح البرنامج كيفية الاعتراض والطرق الواجب اتباعها لذلك، بالدخول أولاً عبر الصفحة الرئيسة إلى خانة “حالة الدفعات وتقديم الشكوى”.

وبعد الدخول إلى خانة “حالة الدفعات وتقديم الشكوى”، يتم الولوج إلى خانة “تقديم شكوى على الدفعة الحالية”، والمفاضلة بعد ذلك بين حالة “دفعة ناقصة أو صفر” وبين “دفعة لم تستلم”.

دفعة ناقصة أو صفر

وأكد البرنامج أنه في هذه الحالة، لا يحتاج مقدم الشكوى إلى إرفاق مستندات، مشيرًا إلى الأسباب التي تؤدي إلى نقصان دفعة المستفيد أو وصولها لخانة الصفر، والتي تتلخص بتجاوز الحد المانع، أو عدم الإفصاح عن الدخل او مصدر الدخل بشكل صحيح، وأخيرًا عدم أهلية التابع.

دفعة لم تستلم

ونوه البرنامج إلى أنه في حال عدم استلام الدفعة وكانت حالة الدفعة على البوابة “مدفوعة” فإنه يتوجب على مقدم الشكوى إرفاق مستند يتضمن كشف حساب قبل تقديم الشكوى.

وكان برنامج “حساب المواطن” أعلن في وقت سابق، عن استقباله طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم، للدفعة الرابعة لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له عبر بوابته الإلكترونية.

وشملت الدفعة الرابعة قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لرب أسرة، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل الـ 11 من فبراير/شباط.