بارتفاع 385 مترًا.. مصر تعلن بناء أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الجديدة (فيديو)

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان المصري، إن منطقة الأعمال المركزية، المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجًا مختلفة الأغراض سواء سكنية أو إدارية أو تجارية.

وأضاف الوزير خلال وضع حجر أساس المنطقة بحضور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الأحد أن منطقة الأعمال ستشهد بناء أعلى برج في أفريقيا، مشيراً إلى أن ارتفاع البرج سيصل إلى 385 مترًا.

وذكر الوزير أن هذا المشروع يعد أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، مؤكداً أن مصر تدخل حاليًا عصر المدن العالمية، التي تنافس بقوة المدن الكبرى، ولها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ، في الوقت الذي حدد فيه المدة الزمنية للانتهاء من المشروع بـ3 سنوات قائلًا: “هذه المشروعات تستغرق قرابة 8 سنوات، إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا للانتهاء منه خلال المدة المقررة”.

وعن حجم الاستثمارات في المشروع، أوضح الوزير أنه يصل إلى 3 مليارات دولار، عبر قرض صيني، وتبلغ مساحة المشروع مليونًا و710 آلاف م2.