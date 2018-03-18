أعمال المزاد العلني لبيع ممتلكات الملياردير السعودي معن الصانع تبدأ اليوم.. وهذه خطة البيع

تبدأ، اليوم الأحد، أعمال المزاد العلني الذي تقيمه مجموعة “تكتل إتقان” العقارية، المعينة من قبل السلطات القضائية لبيع أصول تعود لشركات يملكها الملياردير السعودي معن الصانع، بهدف سداد مستحقات الدائنين.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المزاد مدة 6 أيام اعتبارًا من اليوم الأحد، وستقام أعمال المزاد، في مركز سعد الصناعي على طريق “بقيق الإحساء” العام.

خطة العمل “البيع”

نشرت مجموعة القحطاني للمزادات عبر حسابها الرسمي على تويتر، خطة البيع على الشكل التالي:

اليوم الأول: أُدرج فيه بيع “الرافعات الشوكية و(البوبكات) مجموعة متنوعة من الشاحنات”، وستبدأ عملية البيع بعد الساعة 3:30 عصرًا اليوم الأحد.

اليوم الثاني: قسمت فيه عملية البيع إلى مرحلتين، الأولى صباحية وتبدأ من الساعة 8:30 وتتضمن بيع مولدات كهرباء، وكمبريسرات وحديد سكراب ومعدات صناعية، فيما تضمنت الفترة المسائية التي تبدأ في تمام الساعة1:30 ظهرًا بيع صناديق القلابات والسطحات واللوابد ومكاتب الشياول ومجموعة متنوعة من الشاحنات.

اليوم الثالث: تضمنت الفترة الصباحية بيع “سقالات ومحولات كهربائية، وباصات (مرسيدس، الأنترناش، والكوستر)، فيما تضمنت الفترة المسائية بيع “حفارات، وتلسكوب، والرصاصات” ومجموعة متنوعة من الشاحنات.

اليوم الرابع: تضمنت الفترة الصباحية بيع “البرتبلات، والخزانات، وبرادات، وخزانات فايبر”، فيما تضمنت الفترة المسائية بيع “الديينات” والسيارات “المصدومة”.

اليوم الخامس: تضمنت الفترة الصباحية بيع “مولدات كهرباء جديدة، وسيارات (غولف) ودراجات نارية، وكرينات”، فيما تضمنت الفترة المسائية بيع السيارات الصغيرة.

اليوم السادس: تبدأ أعمال البيع في هذا اليوم ضمن فترة واحدة تبدأ من الساعة 3:30 عصرًا، وتشتمل بيع كل ما تبقى من معدات لم تبع خلال أيام المزاد السابقة.

شروط المزاد

وأوردت القحطاني للمزادات 3 شروط لدخول المزاد وهي:

الشرط الأول: الراغبون في المزايدة على الباصات والسيارات، يتوجب عليهم إحضار “شيك” مصدق باسم “محكمة التنفيذ بالخبر -قضية معن الصانع”- بقيمة 5000 آلاف ريال سعودي، على أن يتم استكمال باقي المبلغ بشيك مصدق لذات الاسم السابق، أو نقدًا وقت ترسية البيع، ويتم استرجاع الدفعة المقدمة في حال عدم الترسية.

الشرط الثاني: الراغبون بالمزايدة على المعدات الثقيلة يتوجب عليهم إحضار شيك مصدق باسم “محكمة التنفيذ بالخبر – قضية معن الصانع” بقيمة 50 ألف ريال سعودي، ويتم استكمال ما نسبته 30% على الأقل من قيمة الشراء بشكل فوري ويسدد باقي المبلغ لذات الاسم المتوجب إيراده على الشيكات خلال 10 أيام من تاريخ الترسية.

الشرط الثالث: يدفع المشتري عمولة مزاد مقدارها 2.5% على إجمالي المشتريات نقدًا أو عبر شيك مصدق باسم شركة “تكتل إتقان العقارية”.

ولم تتطرق شركة القحطاني للمزادات إلى مصير الأصول الأخرى التي يمتلكها الصانع عبر شركاته والتي تشمل إضافة إلى ماتم إدراجه في المزاد، أسهمًا قيمتها الإجمالية 1.57 مليار ريال في شركات من بينها البنك الأهلي التجاري، والمملكة القابضة، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض، وأصولًا عقارية بقيمة 3.21 مليار ريال، وحصصًا في أربع شركات، وأصولًا إضافية تتوزع على أقارب لمعن الصانع.

واحتُجز الصانع، الذي صنفته فوربس في 2007 كأحد أكبر 100 ثري في العالم، بالمنطقة الشرقية بالمملكة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ بسبب عدم سداد ديون. ولا تمت قضية الصانع بصلة لاحتجاز العشرات من رجال الأعمال السعوديين والشخصيات الشهيرة في إطار حملة على الفساد.

وتخلفت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه عن سداد ديون في 2009، في أكبر انهيار مالي تشهده المملكة، لتتحمل بنوك محلية ودولية ديونًا غير مسددة بنحو 22 مليار دولار.