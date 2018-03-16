اتفاق كويتي فلبيني لحماية العمالة وإنهاء الأزمة بين البلدين

نقلت تقارير صحفية كويتية، اليوم الجمعة، عن مصادر رسمية فلبينية أنّ مانيلا والكويت ستوقّعان على مذكرة تفاهم بشأن حماية العمالة الفلبينية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية أن مسؤولي العمل في كل من الكويت والفلبين وافقوا على مسودة مذكرة التفاهم النهائية يوم الجمعة، خلال اجتماع في العاصمة الفلبينية مانيلا، وأنّ التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن حماية العمالة الفلبينية سيكون خلال شهر مارس /آذار الجاري.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، التي نقلت الخبر عن الوكالة الفلبينية، فإنّ وزير العمل سيلفستر بيلو قال:”إن القضيتين المتنازع عليهما تم حلّهما، حيث اتفق الممثلون الكويتيون على أن السفارة الفلبينية يمكن أن تحتفظ بجواز سفر العامل، وأنه لا ينبغي حجبه من قِبل صاحب العمل”.

وفيما يتعلّق بمسألة العقد، قال الوزير الفلبيني:”إن الكويت وافقت أيضًا على أن عقد العمل سيكون وفقًا للقوانين الفلبينية”.

من ناحية أخرى، اتفق الطرفان على أحكام أخرى في مسودة مذكرة التفاهم، مثل: إعطاء راتب 400 دولار أمريكي شهريًا للعمال، وفتح صاحب العمل حسابًا مصرفيًا للعامل، حيث يتم إيداع راتب العامل كدليل على انتظام دفع الأجور.