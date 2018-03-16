الكويت تمدد عمل الوافدين في القطاع الحكومي 10 أعوام

أعلنت مصادر حكومية كويتية تمديد المهلة المحددة لـ”تكويت” القطاع الحكومي بالكامل، 10 أعوام.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، عن مصادر حكومية، قولها إن “الحكومة حددت مهلة إحلال الكويتيين بالكامل في القطاع الحكومي في العام 2028 مبدئيًا، كون أن الأمر يحتاج إلى 10 سنوات من الآن، أي ما يزيد 5 سنوات عن الموعد الذي حددته لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية”.

وأضافت المصادر أن “المهلة المحددة لتكويت القطاع الحكومي بالكامل، والتي من المقرر أن تنتهي عام 2023، غير كافية كون الأمر يحتاج إلى مهلة أكبر لعدم القدرة على الاستغناء عن الوافدين في بعض الوظائف قبل عام 2028”.

وأوضحت أن “تطبيق الإحلال خلال 5 سنوات كما أعلنت لجنة الإحلال والتوظيف، ليس أمرًا هينًا لأن ذلك يحتاج إلى دراسات وإحصائيات، خصوصًا في ظل وجود وظائف لا يعمل بها الكويتيون، فضلًا عن حاجة الدولة إلى الوافدين في بعض المهن، خصوصًا في وزارتي الصحة والتربية”.

وأشارت إلى أن “الإحلال نهج حكومي معمول به منذ سنوات، ويسير وفق خطة مدروسة تراعي سير العمل في القطاعات الحكومية وعدم التأثير عليه، وتنفيذ هذه الخطة ينبغي أن يكون بشكل تدريجي حتى لا تكون هناك ‏نتائج عكسية”.

وتابعت المصادر أن “الحكومة ستواصل التعاون مع لجنة الإحلال والتوظيف، وستقدم التقارير التي تتضمن إعداد الكويتيين المعينين في القطاع الحكومي، والوافدين الذين تم الاستغناء عنهم”.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.

ولتحقيق ذلك كانت السلطات الكويتية أصدرت في أيلول/ سبتمبر 2017، قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.