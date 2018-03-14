“النقد الدولي”: نسبة الفقر في إسرائيل “الأعلى” بين دول منظمة التعاون الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الفقر النسبي في إسرائيل يعد الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأرجع الصندوق في بيان صادر عنه اليوم، في ختام زيارة لموظفيه إلى تل أبيب، الارتفاع، إلى وجود فجوات واسعة في التوظيف والإنتاجية للفئتين العربية (فلسطينيي الداخل) والحريديم (اليهود المتدينين).

وحذّر من أن عدم تضييق فجوات العمل والإنتاجية لهاتين الفئتين، “فإن التحولات الكبيرة في التركيبة السكانية التي ستتكشف في العقود القادمة، يمكن أن تقوض النمو والاستقرار”.

وقال خبراء في الاقتصاد الإسرائيلي، في تصريحات سابقة للأناضول: إن التمييز العنصري في التوظيف الذي تعاني منه العمالة العربية، يعد من أسباب ارتفاع الفقر في البلاد، بينما يرفض اليهود المتدينون العمل لأسباب دينية.

وكان تقرير صدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن جمعية “لتت” الإسرائيلية، أظهر أن ثلث سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.