رغم مساعي “السعودة”.. 69% من الوظائف الصغيرة والمتوسطة يشغلها أجانب في السعودية

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن نسبة العاملين الأجانب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (SMEs) في السعودية، تشكل 69% من إجمالي عدد العمالة فيها.

ووفق مسح سنوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للعام 2017 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، بلغ عدد الأجانب العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 3.71 مليون مشتغل.

ويبلغ إجمالي عدد العمالة في هذا القطاع من المنشآت (عمالة محلية ووافدة)، نحو 4.72 مليون عامل، يتواجدون في 949.86 ألف منشأة.

ويتركز الأجانب العاملون في تلك المنشآت، بنشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 35.9 في المائة، وعددهم 1.33 مليون عامل، ثم نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14.7%، بعدد 546 ألف عامل.

وتمثل المنشأت الصغيرة والمتوسطة نحو 90 في المائة من إجمالي المنشآت في البلاد، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين سعوديين.

وتعتمد السعودية، وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في البلاد نهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 مليون سعودي (22.3%).

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.

وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطًا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءًا من الـ 11 من سبتمبر/ أيلول المقبل.