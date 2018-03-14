الصين: التجارة مع أمريكا يجب ألا تكون لعبة صفرية

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية “يجب ألا تكون لعبة محصلتها صفر”، وذلك في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية “لو كانغ” في إفادة صحافية يومية، إن “الصين ستتخذ إجراءات صارمة لحماية حقوقها التجارية المشروعة”.

وكان مصدران ناقشا الأمر مع إدارة ترامب، قالا، أمس الثلاثاء، إنه “يسعى لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار، وإنها ستستهدف قطاعي التكنولوجيا والاتصالات”.