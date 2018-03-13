2.2 مليار دولار حجم الاستثمارات الأردنية في مصر

كشف وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أن حجم التجارة البينية بين مصر والأردن بلغ العام الماضي 614 مليون دولار، مقارنة بـ591 مليون دولار خلال 2016.

وقال “قابيل”، في بيان صادر عن الوزارة حول جلسة المباحثات التي عقدها مع وزير التجارة والصناعة الأردني، يعرب القضاة: إن “الصادرات المصرية للأردن بلغت 511 مليون دولار في 2017، مقارنة بـ 492 مليون دولار في 2016”.

وأشار قابيل إلى أن “الواردات المصرية من الأردن بلغت 103 ملايين دولار في 2017، مقارنة بـ 99.5 مليون دولار في 2016″، لافتًا إلى أن “الصادرات المصرية للأردن تمثلت في الأثاث، والأجبان، والتلفزيونات، والبلاط، والموز، والبرتقال، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الأردن في كلوريد البوتاسيوم، وحمض فوسفوريك، والأسمدة، والأقمشة غير المنسوجة، والسجاد”.

وتابع الوزير المصري: “الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 2 مليار و278 مليون دولار في 1738 مشروعًا، تعمل في قطاعات الصناعة، والسياحة، والتمويل، والزراعة، والمجالات الخدمية والإنشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

ونوه قابيل إلى إمكانية التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها الأردنية في تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات آليات التكامل الصناعي، والفرص التصديرية لدى البلدين، وإنشاء مراكز متخصصة عن معلومات التصدير، مطالبًا بتفعيل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين في مجالات المعارض، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومكافحة الإغراق والدعم والوقاية.

من جانبه، أكد الوزير الأردني، يعرب القضاة ، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتًا إلى أهمية الارتقاء بمنظومة المعاملة الخاصة والتفضيلية بين البلدين في المجال التجاري بما يسهم في زيادة معدلاتها لمستويات غير مسبوقة.

يشار إلى أن أهم الاتفاقات التجارية السارية بين مصر والأردن تشمل كلًا من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي بموجبها يتم منح الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، واتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة في 1998، وبرتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية، والموقع في 2002.