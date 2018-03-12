اختفاء الديناميت يرفع أسعار الأسمنت في اليمن

تسبب نقص مادة “الديناميت” في الأسواق اليمنية، في ارتفاع أسعار “الأسمنت” وزن 50 غرامًا بشكل جنوني، الأسبوع الحالي، بنسبة زيادة بلغت 50%.

وتستخدم مادة “الديناميت” في الأغراض العسكرية، ويستفاد منها أيضاً في الأعمال السلمية، كهدم المباني وأعمال البناء والمحاجر والتعدين، وبه يتم تفجير الجبال الجيرية وتحويلها إلى تربة دقيقة يتم إدخالها في صناعة الأسمنت.

وكان الديناميت يتوافر بكثرة في أسواق اليمن قبل بضع سنوات، لكن الآن أصبح العثور عليه صعبًا.

وساهم انخفاض إنتاج مادة الأسمنت وزيادة الطلب على السلعة، وتدهور سعر العملة المحلية مقارنة بالعملات الخارجية، إلى ارتفاع أسعاره، إذ يعتمد عليه غالبية اليمنيين في أعمال البناء والتشييد.