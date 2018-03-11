الفلبين: المفاوضات مع الكويت بشأن حماية العمالة تسير بشكل جيد

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أن المفاوضات مع الكويت بشأن حماية العمالة ورفع الحظر تسير بشكل جيد، بعد أن تمت الموافقة من قبل السلطات الكويتية على بعض الشروط التي وضعتها الفلبين لتأمين حماية لعمالتها وإعادة السماح لها بالذهاب إلى الكويت.

وتضمنت الشروط التي تمت الموافقة عليها عقب المفاوضات بين المسؤولين في سفارة الفلبين في الكويت ووزارة العمل والعمالة مع المسؤولين الكويتيين “ألا تقل رواتب الخدم عن 120 دينارًا، وثماني ساعات راحة يوميًا، والسماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة، إضافة إلى العمل في منزل واحد”، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني، آلان كايتانو، إن “مفاوضاتنا مع الكويت تسير على ما يرام حتى الآن، لكننا نحتاج إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات العملية التي تضمن سلامة ورفاهية العاملين هناك”.

وأضاف كايتانو، أن “هناك إجراءات تسعى السلطات الفلبينية إلى تحقيقها، من خلال استمرار المفاوضات، وهي أن يتم دفع الرواتب مباشرة إلى الحساب البنكي الخاص بالعاملين الفلبينيين كلما أمكن ذلك، إضافة إلى السماح للعمال الفلبينيين بتقديم شكواهم مباشرة إلى السلطات الكويتية”.

وكانت الفلبين فرضت في الآونة الأخيرة حظرًا على إرسال عمالتها إلى الكويت، عقب تصريحات الرئيس الفلبيني حول انتهاكات تعرضت لها العمالة في الكويت أدت إلى انتحار العديد من أفرادها، إضافة إلى تعرض بعض الخادمات لاعتداءات جنسية”، وكان آخر حادثة العثور على جثة خادمة فلبينية في ثلاجة داخل إحدى الشقق في منطقة “السالمية” في العاصمة الكويت، والتي اتهم بقتلها وافدان كانا مقيمان في البلاد.

ويأمل العديد من الفلبينيين أن يتم توقيع المذكرة بين البلدين؛ ليرفع الحظر المفروض عليهم، ويتمكنوا من الذهاب إلى الكويت بسبب الفقر الذي يعانون منه في بلادهم، وفقًا لتقارير محلية.