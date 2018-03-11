ضمن سياسة التمكين.. “العدل” السعودية تتيح للمرأة تولي مهام جديدة في الوزارة

أعلنت وزراة العدل السعودية ، اليوم الأحد، أنها بدأت باستكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات النساء الراغبات في الحصول على رخصة تتيح لهن العمل ببعض مهام “كتابات العدل”.

ونشرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “توتير” اليوم الأحد، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجه بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.

وجه معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.

وتبدأ الوزارة استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات في الحصول على الرخصة. pic.twitter.com/PwQEv6cKL3 — وزارة العدل (@MojKsa) March 11, 2018

وتسعى السعودية إلى تمكين عمل المرأة في المجتمع الذي يوصف بالمحافظ، تطبيقًا لرؤية السعودية 2030 الهادفة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية بالعمل من 22% إلى 30%.

وشهد العام الفائت تولي عدد من النساء السعوديات مناصب قيادية، كان منها تولي سارة السحيمي منصب رئيس إدارة شركة “تداول”، وتولي البروفيسورة دلال نمنقاني منصب عميد كلية الطب بجامعة الطائف، لتكون أول سيدة سعودية تتولى مثل هذا المنصب.

كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في شهر سبتمبر الفائت، قرارًا يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وهو ما اعتبرتحولًا جوهريًا في سياسة المملكة الإصلاحية.