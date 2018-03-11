“حساب المواطن” السعودي يصرف الدفعة الرابعة ويحدد الفئات المستفيدة من الدعم بـ”أثر رجعي”

ذكر برنامج “حساب المواطن” السعودي، أن الدفعة الرابعة التي يتم صرفها، اليوم الأحد، “ستشمل مبالغ الدفعات السابقة بـ”أثر رجعي” للمستفيدين الذين تقدموا باعتراض على المدفوعات وتم قبول اعتراضهم”.

وأكد الحساب عبر صفحته الرسمية على تويتر، أن البنك سيبعث برسائل نصية مستقلة إلى المستفيدين يحدد في كل رسالة على حدة مقدار الدفعة المقررة والتي تم صرفها بأثر رجعي بناء على اعتراض المستفيد.

وأوضح البرنامج الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة “مبالغ التعويض” بأثر رجعي في حال تم قبول الاعتراض على الدفعات، إذ يتم الولوج إلى خانة “حالة الدفعات وتقديم شكوى” ضمن حساب المستفيد على البرنامج، ليظهر بعد ذلك تفاصيل الدفعة الحالية (المبلغ المستحق لهذا الشهر) وإجمالي المبالغ المرتجعة للدفعة السابقة (مبلغ بأثر رجعي في حال قبول الاعتراض على المدفوعات).

وكان البرنامج أكد في تغريدة سابقة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الدفعة الرابعة ستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقون المكتملة طلبات تسجيلهم حتى الـ 11 من فبراير الماضي”

واعتاد القائمون على البرنامج، أن يقوموا بإيداع دفعات الدعم في حسابات المستفيدين يوم العاشر من كل شهر، إلا أن مصادفة هذا التاريخ ليوم سبت، والذي يعتبر يوم عطلة رسمية في السعودية، دفع البرنامج لتأجيل الإيداع يومًا واحدًا إلى الأحد.

وشملت الدفعة الثالثة أكثر من 3 ملايين و300 ألف أسرة، بدعم استفاد منه نحو 11.6 مليون مستفيد.

وبلغ مجموع الدفعات الثلاث نحو 6.3 مليار ريال سعودي أي نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.

ويستهدف البرنامج تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة في السعودية.