السعودية تبدأ توطين هذه المهنة اعتبارًا من الأحد المقبل

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية توطين مهنة “منافذ تأجير السيارات” اعتبارًا من، الأحد المقبل، الذي يصادف الأول من رجب عام 1439 هـ.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل في حسابه على “تويتر”: “إن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم”.

وتهدف الوزارة من القرار رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وأوضح أبا الخيل أن الوزارة تقدم الدعم في عدة مجالات، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة، لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج “التوطين الموجه”.

وأشار إلى أن فِرَق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

وفي وقت سابق، أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات وهي: “دعم نمو التوطين بالمنشآت”، و”تنظيم العمل عن بعد”، و”تنظيم العمل الحر”، وبرنامج “التوطين في المناطق”، إلى جانب حملة “تصحيح الأنشطة”، وإطلاق وتطوير برنامج “نطاقات”، وبرنامج “العمل الجزئي”؛ وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.