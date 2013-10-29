تسريبات عن تخفيض العملة الجزائرية

في الوقت الذي يتهيأ فيه مجلس النواب الجزائري للتصويت على ميزانية الحكومة لعام 2014 ، تسربت الثلاثاء أنباء إلى الوسط الإعلامي الجزائري تفيد بأن ميزانية وزارتي الدفاع والتربية تستحوذان على ربع الميزانية المخصصة لتسيير القطاعات، وهي الطريقة التي كانت سائدة في فترة السبعينيات من القرن الماضي.

وفي الوقت عينه تسربت أنباء تفيد أن الحكومة قررت تخفيض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 20 % بسبب التضخم وللحد من الواردات، وهو تسريب استدعى الحذر من ارتفاع ا لأسعار حيث أنها ارتفعت فعلاً خلال العام ا لحالي بنسبة 9 %.

والمعروف أن الجزائر تعتمد في 98 % من اقتصادها على النفط وهو ما يقلق الدولة والمجتمع على حد سواء، خاصة وأن الجزائر تمتلك العديد من الثروات المعدنية غير النفط، وتأتي هذه التسريبات عن تخفيض العملة الجزائرية في الوقت الذي أعلن البنك المركزي الجزائري أن احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة يصل إلى 200 مليار دولار وأنها تملك أكثر من 2 طن من الذهب.