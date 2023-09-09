هل تستعيد خطة تركيا الاقتصادية الجديدة ثقة المستثمرين الأجانب؟

كشفت الحكومة التركية عن برنامج اقتصادي جديد يهدف إلى التعافي من آثار الزلازل، وتحقيق نمو في الاقتصاد الكلي والمالي، وخفض التضخم إلى أرقام فردية بحدود عام 2026، لكن التساؤلات لا تزال تحوم حول قدرة الخطة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد، وفق تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي.

وقال الموقع إن السياسات التي اتبعتها تركيا أدت إلى ارتفاع التضخم بمعدل سنوي بلغ 59% في آب الماضي، فيما يتوقع البرنامج الجديد أن يصل معدل التضخم إلى 65% مع نهاية العام الجاري، و33% العام المقبل، و15% عام 2025، وأخيرًا 8.5% بنهاية عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج الجديد يطمح إلى محاربة التضخم عن طريق التخلي عن النمو، وتهدئة الاقتصاد، وكبح جماح الطلب المحلي، ومع هذا، لن يجري البرنامج مراجعة كبيرة لأهداف النمو.

ووفقًا للبرنامج، سيصل عجز الميزانية بحلول كانون الأول المقبل إلى 1.6 تريليون ليرة تركية، وإلى 2.6 تريليون ليرة في العام المقبل.