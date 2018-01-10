مصر تتوقع انحسار التضخم إلى 10-12% في 2018

توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% في 2018 ولأقل من عشرة بالمئة في 2019.

تأتي تصريحات الجارحي لرويترز بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هبوط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في ديسمبر/ كانون الأول إلى 21.9% مقارنة مع 26% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف الجارحي وهو المتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية أن تحول وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى -0.2%على أساس شهري بعد الاستقرار عند1% لأربعة أشهر متتالية “هو مؤشر أكثر من جيد ويضعنا على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام”.

تخلت مصر التي تعتمد اعتمادًا كثيفًا على الواردات عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2016 لتنخفض قيمة العملة إلى النصف تقريبًا منذ ذلك الحين.

وتوقع الجارحي أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى “أقل من 20 % الشهر المقبل، قد نسجل 19 %”.