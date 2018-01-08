رسميًا.. الأردن يرفع الدعم عن الخبز ويكشف أسعاره الجديدة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، رسميًا عن رفع الدعم عن الخبز، بوضع سقوف سعرية جديدة لأصنافه الشعبية في البلاد، اعتبارًا من مطلع شهر شباط/فبراير المقبل، وبزيادات تصل إلى 100%.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، في مؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية، إن الحكومة وضعت سقفًا سعريًا للخبز العربي الكبير يصل إلى 32 قرشًا ما يعادل 45 سنتًا للكيلو غرام الواحد، فيما يبلغ سعره الحالي 16 قرشًا ما يعادل 22.5 سنت وبزيادة نسبتها 100%.

وحدّدت الحكومة الأردنية السقف السعري لخبز “الطابون” عند 35 قرشًا ما يعادل 49.3 سنت بنسبة زيادة تصل إلى 90% عن سعره الحالي البالغ 18 قرشًا ما يعادل 25.3 سنت.

وبنسبة 67%، سيصعد سعر الخبز العربي الصغير عند 40 قرشًا ما يعادل 56.3 سنت، عن السعر الحالي البالغ 24 قرشًا 33.8 سنت.

ويبلغ استهلاك الأردن من الخبز نحو 10 ملايين رغيف يوميًا، فيما أشار الوزير إلى أن نحو 67% من الخبز المنتج يذهب لغير أردنيين.

وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية 2015، نحو 9.5 مليون نسمة، منهم أكثر من 3 ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت عن تخصيص 171 مليون دينار، ما يعادل 240.9 مليون دولار أمريكي في موازنة العام الحالي، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي (ايصال الدعم لمستحقيه)، بدلًا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة، فيما لم تعلن الحكومة رسميًا بعد قيمة الدعم الذي سيستحقه المواطنون.