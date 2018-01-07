البرلمان الكويتي يوافق على رفع سقف الدين إلى 83 مليار دولار أمريكي

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح للحكومة برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (حوالي 83 مليار دولار أمريكي) ومدّ فترة الاقتراض إلى 30 سنة.

والحد المسموح به للدّين في الكويت حاليًا هو 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار) بآجال سداد تصل إلى 10 سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” أن الموافقة تتضمن، بحسب مشروع القانون، الحصول على قروض عامة، وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية النائب صلاح خورشيد، إن الموافقة جاءت بموافقة أغلبية الأعضاء، وذلك على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع السماح برفع سقف الدين، والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية.

وأضاف خورشيد، خلال تصريح للصحفيين عقب إجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن “اللجنة سترفع مشروع القانون إلى المجلس للتصويت عليه”.

وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار في شهر آذار/ مارس من العام 2017 لأجل 5 و10 سنوات.

ويأتي مشروع القانون مع استمرار تضرّر الكويت من هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.