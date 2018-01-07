فرنسا تخطط لقانون خصخصة في حملة لبيع أصول الدولة

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن حكومته تخطط لمشروع قانون للخصخصة في إطار برنامجها لبيع الأصول مؤكدا أن الدولة قد تتخلى عن سيطرتها على بعض الشركات.

وأعلنت الحكومة العام الماضي الخطوط العريضة لخطط لبيع أسهم من أجل تمويل صندوق للابتكار قيمته عشرة مليارات يورو(12 مليار دولار).

وقامت الحكومة بعد ذلك بتقليص أسهمها التي تمثل أقلية في مجموعة إنجي للطاقة وشركة رينو لصناعة السيارات وهناك تكهنات بأن هناك خططا أيضا لبيع الشركة التي تتولى إدارة مطار باريس وشركة لا فرانسيز دي جو لليانصيب والمراهنات.

وقال فيليب في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش “جرت بالفعل بعض (عمليات بيع للأصول) وسيكون هناك المزيد”.

وسئل عما إذا كانت الحكومة ستقدم مشروع قانون للخصخصة وهي خطوة ضرورية للتخلي عن سيطرة الدولة فقال “نعم.المسألة ليست من المحظورات”.

وامتنع عن الإشارة إلى الجدول الزمني لبيع الأصول ولم يذكر أسماء أي شركات.