وزير الطاقة السعودي: أسعار البنزين في المملكة بين الأقل عالميًا

اعتبر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن أسعار البنزين في بلاده بعد الزيادة الأخيرة، من أقل الأسعار في دول العالم.

وقال الفالح، في مقابلة عبر الهاتف مع التلفزيون السعودي الرسمي، مساء الخميس، إن “زيادة أسعار الطاقة شر لا بد منه بسبب تزايد معدل الاستهلاك الذي أنهك الاقتصاد المحلي”.

وأشار الفالح إلى أن بلاده تستهلك 4.7 مليون برميل نفط يوميا، تمثل 35% من إنتاج المملكة من البترول والغاز.

وبداية العام 2018، رفعت السعودية أسعار البنزين، بنسب تراوحت بين 82% و126%.

وأفادت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، الاثنين الماضي، بأن أسعار بنزين 91 ارتفعت إلى 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال (زيادة بنسبة 82.6%).

في حين رفعت الوزارة سعر بنزين 95 إلى 2.04 ريال للتر بارتفاع عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريال (زيادة بنسبة 126.6%).

وفي السياق ذاته، قال الفالح إن “السعر المنخفض للطاقة في السعودية سابقًا كان يخيف المستثمرين الأجانب لعدم قدرتهم على توقع الأسعار المستقبلية، فيما الآن الأمر أصبح متوقعا، ما قد يشجع الاستثمار الأجنبي”.

وتهدف السعودية في برنامج الاصلاح الاقتصادي (التحول الوطني) المعلن عنه 2016، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.

وعن أسعار الكهرباء، قال وزير الطاقة السعودي، إن “الشرائح السكنية التي تستهلك أقل من 6000 كيلواوط، ما زالت أسعار الكهرباء لديها أقل من التكلفة”.

ورفعت الحكومة السعودية أسعار الكهرباء على الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي، فيما لم تعدل تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي، وذلك اعتبارا من بداية العام الجاري.