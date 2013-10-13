الإمارات: إنتاج نفط أوبك "مناسب للسوق"

سيؤول- قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن إنتاج أوبك الحالي من النفط الخام "مناسب للسوق" وإنه لا حديث عن تغيير المستوى المستهدف لإنتاج المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يومياً، عندما تجتمع في كانون الأول / ديسمبر.

وأبلغ المزروعي رويترز في مقابلة "لا توجد مؤشرات أو شيء يمكن أن نخبركم به اليوم يقول إننا سنزيد أو نخفض الإنتاج" مشيرا إلى اجتماع كانون الأول / ديسمبر .

وقال المزروعي الأحد إن الإمارات العربية المتحدة أنتجت ما بين 2.7 و2.8 مليون برميل يومياً من الخام في الشهر الماضي لكنه رفض الكشف عن مستوى الإنتاج هذا الشهر.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفطي اجتماعاً في الرابع من كانون الأول / ديسمبر في فيينا حيث ستقرر إن كانت ستغير هدف الإنتاج.