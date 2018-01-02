الجزائر تمنع رسميًّا تداول عملة “بيتكوين”

قررت الحكومة الجزائرية منع تداول العملة الافتراضية المسماة “بيتكوين”، بحسب مضامين قانون الموازنة للعام الجديد 2018 والذي نشرته الجريدة الرسمية للجمهورية، ليصبح ساري المفعول وقابلًا للتنفيذ الفوري.

وينص البند القانوني رقم 117 أنه: “يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها”، مع تأكيده أنّ هذه العملة هي تلك التي يجري استخدامها عبر شبكة الإنترنت، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية.

و”بيتكوين” هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، “عملة لا مركزية”، خارج سيطرة الحكومات أو الأجهزة المصرفية كبقية العملات المتداولة في المعاملات المصرفية بدول العالم.

وحذر المُشرّع الجزائري من تعرض المخالفين لعقوبات رادعة إذا تعاملوا فيما بينهم بالعملات الرقمية المشفرة، والتي يُمكن الحصول عليها بوساطة تطبيق على الهاتف الذكي أو برنامج كمبيوتر يُوفّر محفظة “بيتكوين” شخصية ويسمح للمستخدم بإرسال واستقبال العملة المشفرة.

ونشأت عملة بيتكوين بعملية حاسوبية معقدة في العام 2009، من طرف المدعو “ساتوشي ناكاموتو”، ثم جرت مراقبتها بعد ذلك من جانب شبكة حواسيب حول العالم.

وخلال العام 2017، بدأت التعاملات عند مستوى 1000 دولار للوحدة، لكنها تمكنت من بلوغ مستويات فاقت 19 ألف دولار للوحدة الواحدة، ثم فقدت هذه العملة الأكبر على الإطلاق من حيث حجم التعاملات، حوالي ثلث قيمتها مع قرب نهاية عام 2017.