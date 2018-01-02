أسعار الذهب تسجل بداية قوية مع بداية 2018

سجلت أسعار الذهب بداية قوية مع بداية عام 2018، يوم الثلاثاء، بعد أن وصل المعدن الأصفر لأعلى مستوياته، خلال أكثر من 3 أشهر مدعومًا بعوامل فنية، بعدما تجاوز مستوى 1300 دولار للأوقية، الأسبوع الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1308.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:39 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الـ26 من سبتمبر/ أيلول عند 1310.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1310.50 دولار للأوقية.

وقال محللون ومتعاملون إن الذهب ارتفع بسبب عوامل فنية، بعدما أغلق فوق المتوسط المتحرك لمائتي يوم ومائة يوم على مدى الأسبوعين الماضيين، عقب أن تخطى مستوى مقاومة نفسيًا عند 1300 دولار، يوم الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 13% العام الماضي، مسجلًا أفضل أداء سنوي منذ 2010، وغذى الصعود تعثر الدولار، وتوترات سياسية، وانحسار القلق، إزاء تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 17.04 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.49 دولار.

وصعد البلاديوم واحدًا في المئة إلى 1072.50 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2001، عند 1074.30 دولار.