مصر تستعد لافتتاح بورصة للمنتجات الزراعية قريبًا (فيديو إرم)

كشفت محافظ البحيرة نادية عبده، أن المدينة المصرية بصدد افتتاح أول بورصة للخضراوات والفاكهة خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن المشروع سيتضمن مركزًا تكنولوجيًا يعطي علامة الجودة للمنتجات المصدَّرة، إضافة إلى مساعدة المصدر على استخراج شهادة المنشأ.

وقالت “عبده” في حوار خاص مع “إرم نيوز” إن “محافظة البحيرة تمتلك 3 مناطق صناعية، بهدف مساعدة المزارعين على تحويل منتجاتهم الزراعية إلى صناعية”، لافتة إلى أن تلك المشاريع ساعدت على زيادة نسبة التصدير إلى 30%.

وأكدت أن البحيرة من أكبر محافظات مصر في تصدير المنتجات الزراعية للعديد من دول العالم، إذ أن لها أسواقًا في: إنجلترا، وهولندا، وأمريكا، وكندا، ودول شرق أوروبا، فيما تقوم بالتصدير إلى معظم الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن “جميع عمليات التنقيب والاكتشافات في مجال الطاقة ستسهم بشكل كبير بتحقيق وتنفيذ المشاريع التنموية في مجالات: الصناعة، والزراعة، والإنتاج”، مشيرة إلى “وجود 4 مناطق يتم التنقيب فيها عن البترول والغاز، منها: بورسعيد، ودمياط، ورشيد”.

وأكدت “عبده” أن مصر “ستكون قادرة خلال أشهر قليلة على توفير جميع احتياجاتها المحلية من الغاز المستخرج من حقول البحر المتوسط”.