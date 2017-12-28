أكثر من 800 مليار دولار حتى الآن.. مبيعات موسم العطلات في أمريكا تتجه إلى تحطيم الأرقام القياسية

يتجه موسم التسوق في العطلات في الولايات المتحدة إلى تحطيم الأرقام القياسية للمبيعات، مع تحسن ثقة المستهلكين، وزيادة استخدام أجهزة الهاتف المحمول.

وبحسب الذراع التحليلية لشركة ماستركارد، فإن موسم التسوق خلال العطلات – وهي فترة مهمة جدًا لشركات التجزئة قد تمثل ما يصل إلى 40% من المبيعات السنوية – سجّل إنفاقًا غير مسبوق على التسوق الإلكتروني، وفي المتاجر هذا العام تجاوز 800 مليار دولار.

وتظهر الأرقام المبدئية أن إجمالي مبيعات فترة العطلات ستفوق التوقعات الأولية لشركة ريتيل نكست التي أشارت إلى زيادة نسبتها 3.8% مقارنة مع العام الماضي.

وقالت ماستركارد يوم الثلاثاء، إن موجة ارتفاع في أواخر الموسم، أدت لزيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 18.1%.

وقالت يو.بي.إس، وهي أكبر شركة لنقل الطرود في العالم، يوم الأربعاء، إنها تمضي على مسار تحقيق رقم قياسي للطرود في موسم الأعياد الحالي.

وذكرت شركة فيديكس المنافسة، أنها شهدت موسم شحن حطمت فيه الأرقام القياسية مجددًا، لكنها امتنعت عن ذكر تفاصيل.