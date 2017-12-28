“الزراعة” المصرية تكشف حقيقة حظر السعودية استيراد الجوافة

كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية حامد عبدالدايم، حقيقة ما تم نشره في بعض المواقع الإخبارية حول حظر السعودية استيراد الجوافة من مصر بسبب ارتفاع نسبة المبيدات السامة بها.

وأكد عبدالدايم -في مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم” على قناة “LTC”- أن “هذه الأنباء غير صحيحة ومجرد شائعات”، مشيرًا إلى أن “آخر شحنة استوردتها السعودية من مصر كانت منذ يومين فقط فكيف يتم تداول أنباء حول إصدارها قرارًا بحظر استيراد الجوافة المصرية؟”.

وأضاف: “نصدر جوافة وبصل وبرتقال وفراولة إلى السعودية”.

وكانت السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة اعتبارًا من 11 تموز/ يوليو الماضي بسبب متبقيات المبيدات المتواجدة فيها وتم تداول أنباء أنها حظرت أيضًا استيراد الجوافة.