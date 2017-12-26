تقرير: ثلث الأطفال الإسرائيليين فقراء

ذكر تقرير إسرائيلي رسمي، أن نحو ثلث الأطفال الإسرائيليين يعيشون في حالة فقر مدقع، وأن .أكثريتهم يقيمون في القدس وشمال فلسطين المحتلة.

ووفقًا للتقرير الذي أصدره “المجلس الوطني للطفل”، فإن هناك حوالي 2.85 مليون طفل في إسرائيل يشكلون نحو 33% من إجمالي عدد السكان.

وأشار التقرير الذي نشر في صحيفة “جيروساليم بوست” الناطقة باللغة الإنجليزية، الثلاثاء، إلى أن عدد الأطفال اليهود في إسرائيل تضاعف في الفترة بين 1970 و 2016، في حين ارتفع عدد الأطفال المسلمين بنحو 3 أضعاف.

وقدر التقرير أن هناك نحو 881 ألف طفل في إسرائيل يعيشون في فقر مدقع، أي ما يقارب واحد من كل 3 أطفال، مشيرًا إلى أن هذه النسبة بقيت ثابتة تقريبًا في العقد الماضي، وأنها تشكل أكثر من ضعف نسبة فقر الأطفال في الدول الصناعية.

وأضاف التقرير: “في عام 2016 تم إخراج نحو 11% من الأطفال الفقراء من دائرة الفقر نتيجة برامج الحكومة لتقليل الفقر من خلال تقديم معونات مالية”.

وأوضح أن “هناك فجوات كبيرة في معدلات فقر الأطفال في إسرائيل، إذ تصل النسبة إلى نحو 53% في القدس المحتلة و37% في شمال فلسطين في حين تبلغ حوالي 19% في تل أبيب و 14% في المنطقة الوسطى”.

وبين أنه “يصنف الطفل الفقير على أنه ذلك الطفل الذي يذهب للنوم وهو جائع، ويذهب للمدرسة دون ساندويتش، ويجد صعوبة كبيرة في التركيز في المدرسة ويعتبر في حالة خطر، وهو أيضًا الطفل الذي يكبر ثم يذهب للعمل لإعالة أسرته الفقيرة، أو الذي يجد صعوبة بالغة في الخروج من دائرة الفقر”.