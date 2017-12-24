بلومبيرغ: أبوظبي تتجه لإصدار أذون خزانة لأول مرة

ذكرت مصادر لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن إمارة أبوظبي تخطط لبدء بيع أذون الخزانة لأول مرة العام المقبل، في إطار سعي الإمارات العربية المتحدة لتطوير سوق دين العملة المحلية.

وتابعت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل مع البنوك الدولية والعالمية على تحديد إجراءات بدء القرار الجديد، لافتة إلى الانتهاء من وضع اللوائح العام المقبل لتبدأ بعد ذلك عمليات البيع.

وكانت وكالة “فيتش” قد أعلنت، العام الماضي، أن الدائرة المالية في أبو ظبي تعمل مع البنك المركزي على خطة لإصدار سندات ديون محلية، دون الإشارة إلى حجمها أو توقيت طرحها.

ونوهت الوكالة إلى أن أبو ظبي، التي تمتلك 6% من احتياطات النفط العالمية، تستكشف حاليًا طرقًا جديدة لسد عجز الميزانية؛ بعد انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى بيع الإمارة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، كما تعمل حاليًا على قانون دين اتحادي يسمح ببيع الدين بالعملة المحلية.

يُذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، هي العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي، الذي لم يصدر أذون خزانة حتى الآن.