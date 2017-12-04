مصر تعلن صرف الشريحة الثالثة من قرض “النقد الدولي” نهاية الشهر الجاري

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إنه من المقرر انعقاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لبحث مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حققته مصر وصرف ملياري دولار كشريحة ثالثة من قرض الصندوق لمصر، خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري.

وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحفي عُقد في الأقصر، أن “مصر حققت العديد من الإنجازات الاقتصادية الهامة على مدار السنوات الأربع الماضية، من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، وتطوير الأداء الحكومي، ودعم القطاعات المنتجة”.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي تامر ممتاز إن “مصر اتخذت -بالفعل- خطوات جادة على طريق الإصلاح الاقتصادي، من خلال تحرير سعر الصرف، وتعويم الجنيه؛ ما ساهم في القضاء على السوق السوداء، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة حجم التجارة الخارجية، وكذلك زيادة الثقة في القطاع المصرفي المصري”.

ولفت ممتاز في تصريحات لـ”إرم نيوز” إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر ساهمت في زيادة ثقة صندوق النقد الدولي بها، واتجاهه لمنحها الشريحة الثالثة من القرض”.

وكانت مصر أعلنت زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 4.7 مليار دولار وزيادة حجم التجارة الخارجية لتبلغ 66 مليار دولار، وذلك منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف.

يشار إلى أن مصر حصلت على شريحتين من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.