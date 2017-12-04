“فيسبوك” تفتتح أكبر مركز هندسي لها خارج أمريكا

تفتتح شركة فيسبوك مقرها الجديد في لندن، اليوم الإثنين، والذي قالت إنه سيوفر 800 فرصة عمل؛ لتؤكد الشركة بذلك التزامها تجاه بريطانيا في الوقت الذي تستعد فيه للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشار موقع التواصل الاجتماعي، إلى أن أكثر من نصف العاملين في المقر وسط لندن، سيركزون على الأعمال الهندسية ما يجعل منه أكبر مركز هندسي لـ”فيسبوك” خارج الولايات المتحدة.

وقالت نيكولا منديلسون، نائب الرئيس لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن: “فيسبوك ملتزمة أكثر من ذي قبل بالمملكة المتحدة، وبدعم نمو الشركات الناشئة في البلاد”.

وأضافت أن: “مناخ الأعمال الحرة المزدهر في المملكة المتحدة، والسمعة العالمية للتميز الهندسي فيها؛ يجعلها واحدة من أفضل الأماكن في العالم للشركات التقنية”.

وتابعت: “وها نحن قد شيدنا شركتنا هنا، إن هذا البلد شكل جزءًا ضخمًا من قصة فيسبوك خلال العقد الماضي، ونتطلع لاستمرار عملنا من أجل تحقيق مهمتنا في تقريب العالم من بعضه”.

وبينت أن “عدد الوظائف الجديدة، التي تأتي بعد 10 أعوام من افتتاح الشركة لأول مكتب لها في لندن، سيزيد عدد العاملين البريطانيين في الشركة إلى أكثر من 2300 بنهاية 2018”.

وكان قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع “فيسبوك”، وشركات عملاقة أخرى في مجال التكنولوجيا الرقمية بينها غوغل وأمازون، إلى الإحجام عن التوسع في لندن.

وأعلنت “فيسبوك” عن المقر الرئيس الجديد العام الماضي، بعد فترة قصيرة من إعلان غوغل أنها تبني مركزًا جديدًا في المدينة؛ سيكون باستطاعته استيعاب أكثر من 7000 موظف إجمالًا.

وسيضم المكتب الجديد لـ”فيسبوك” في وست إند بالعاصمة، والذي صممه المعماري فرانك جيري ,مهندسين ومطورين وفرق تسويق ومبيعات.