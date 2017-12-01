الكويت تبدأ استيراد المواشي السودانية

أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال السوداني، محمد حامد أبكر، أن الماشية السودانية بأنواعها ستبدأ في الوصول للكويت الشهر الجاري وتستمر على مدار العام.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن أبكر، قوله إنه “بعد رفع الحصار الأمريكي عن السودان، سيتم التوسع بالتصدير إلى الدول المجاورة والدول التي تطلب منتجات الثروة الحيوانية والزراعية”.

وأضاف أن “منتجات اللحوم والمواشي السودانية تلقى إقبالاً من جانب المستهلك الكويتي، خصوصًا أنها خالية من كل الأمراض كونها ترعى في مراع طبيعية لا تدخل فيها أي مواد كيماوية”.