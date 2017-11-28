الكويت: القبض على رئيس شركة نقل عملاقة ونائبته الروسية

ألقت المباحث في الكويت القبض على رئيس مجلس إدارة شركة نقل عملاقة في الكويت ونائبته بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وكشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية أنّ الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة جرائم المال) ألقت القبض على رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي.جي.ال للاستثمار) سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وبدأت فصول القضية – التي تحمل رقم (1942/‏‏‏ 2015) حصر أموال عامة – عندما تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في أكتوبر / تشرين الأول 2015، حول ما اكتنف العمل في “الموانئ” من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

وتبيّن لاحقًا أنّها غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام ودون اعتمادها من المراقب المالي لوزارة المالية.