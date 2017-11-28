الاحتياطيات الأجنبية للسعودية ترتفع في أكتوبر مع تحسن آفاق عجز الميزانية

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”، زادت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي للمرة الأولى، منذُ شهر حزيران/يونيو، في دلالة على أن ارتفاع أسعار النفط، والخطوات التقشفية التي اتخذتها الحكومة، يقلصّان الضغط على السحب من الأصول.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 8.3 مليار دولار أمريكي مقارنة مع شهر أيلول/ سبتمبر إلى 485.9 مليار دولار الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي انخفض صافي الأصول بنسبة 9.3%.

وكانت الاحتياطيات قد وصلت إلى ذروة بلغت 737 مليار دولار أمريكي في شهر آب/ أغسطس من عام 2014، قبل أن تبدأ في الانخفاض مع هبوط أسعار النفط.

وتقوم الحكومة بتسييل الاحتياطيات لتغطية عجز كبير في الميزانية، ناتج عن انخفاض إيرادات صادرات النفط، ولتعزيز أكبر صناديقها للثروة السيادية، صندوق الاستثمارات العامة، الذي يصبح قوة رئيسية في تطوير الاقتصاد.

لكن صورة المالية العامة للرياض تتحسن في العام الجاري مع تقلص العجز، جراء ارتفاع سعر خام برنت إلى أعلى مستوى في عامين قرب 65 دولارًا للبرميل، وتدابير تقشفية من بينها زيادات في الضرائب والرسوم.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي العجز في موازنة الدولة 121.5 مليار ريال سعودي ما يعادل 32.4 مليار دولار، بانخفاض 40% على أساس سنوي.

وبالإضافة إلى ذلك نجحت الحكومة في تغطية جزء من العجز عبر إصدارات محلية لسندات إسلامية “صكوك” في النصف الثاني من العام الجاري.

والأصول الأجنبية جزء منها في صورة حيازات لأوراق مالية، ارتفعت بمقدار 1.1 مليار دولار في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتصل إلى 329.6 مليار دولار، وجزء منها في صورة ودائع لدى بنوك أجنبية قفزت بمقدار 9.3 مليار دولار، كي تصل إلى 99.5 مليار دولار.

وانخفضت القروض المصرفية القائمة للقطاع الخاص في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 1.2% عن مستواها قبل عام في الشهر الثامن للانخفاض على التوالي في إقراض البنوك، في حين يشار إلى أن الاقتصاد ما زال ضعيفًا بسبب سياسات التقشف.