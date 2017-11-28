إيفانكا ترامب تدعو لاستغلال طاقات سيدات الهند في الأسواق

المصدر: أ ف ب

حثت مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته إيفانكا ترامب الهند، اليوم الثلاثاء، على تقليص الهوة بين الرجال والنساء في سوق العمل، قائلة أمام قمة لأقطاب الأعمال: “إن من شأن ذلك أن يعود بفوائد اقتصادية هائلة”.

ودعت ابنة الرئيس دونالد ترامب الهند، في خطاب أمام رئيس الحكومة، نارندرا مودي، وقادة قطاع الأعمال في حيدر آباد، إلى الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة للنساء.

وتعد الهند أحد أكثر اقتصادات العالم الكبرى سرعةً في النمو، لكنها أيضًا من بين الدول التي تسجل أدنى نسبة توظيف للنساء، وهو منحى ازداد تراجعًا في العقد الأخير.

وحذّر البنك الدولي من أن على الهند أن تعكس مسار انخفاض مشاركة النساء في العمل، إذا كانت تريد تحقيق طموحها بتسجيل نمو من رقم مزدوج.

وقالت ابنة ترامب أمام القمة العالمية لريادة الأعمال: “فكروا فحسب، فيما إذا قلصت الهند الهوة بين الجنسين في القوة العاملة بنسبة النصف، سينمو اقتصادكم بأكثر من 150 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة”.

وأضافت: “أشجع الموجودين هنا اليوم للتكاتف، للتعلم من بعضهم البعض، ولإيجاد طرق جديدة لإزالة الحواجز في مجتمعاتنا مما يتيح للنساء الحرية للابتكار”.

وتراجعت اليد العاملة النسائية في الهند منذ 2007، وخصوصًا في المناطق الريفية.

وفي حين تحصل النساء على التعليم لفترات أطول، لكن حتى الحائزات منهن على تعليم جامعي لا يدخلن سوق العمل، فقط 34% من حملة الشهادات يمارسن أعمالًا، بحسب ما ذكر البنك الدولي في شهر أيار/مايو الماضي.

وقال البنك: إن مشاركة اليد العاملة النسائية الهندية “منخفضة بشكل استثنائي”، نظرًا لانخفاض مستويات التعليم.

وبدون الإشارة إلى الهند بشكل مباشر، تأسفت إيفانكا ترامب للقوانين المجحفة والضغوط الثقافية التي تمنع النساء في بعض الدول من العمل أو السفر بحرية.

وتزور مستشارة البيت الأبيض البالغة من العمر 36 عامًا، الهند للتشجيع على تمكين النساء في الأعمال، وللتأكيد على الصداقة المتنامية بين الولايات المتحدة والهند.

وتشارك إيفانكا في حفل عشاء، اليوم الثلاثاء، مع “مودي” الذي أشار إلى الفلسفة الهندوسية القديمة وقضاة المحاكم العليا وبرنامج الهند الفضائي في معرض الحديث عن مساهمات المرأة في الدولة البالغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة.

وقال أمام الوفود المشاركة في القمة التي تستمر 3 أيام: “تواصل النساء الهنديات القيادة في مختلف القطاعات”.