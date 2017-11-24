سوريا تفرض قيودًا مشددة على السلع الإيرانية

قال نائب رئيس الغرفة التجارية الايرانية، حسين سلاح‌ ورزي‌، يوم الجمعة إن سوريا فرضت قيودا مشددة على المنتجات الإيرانية، الأمر الذي حال دون قيام التجّار الإيرانيين بتصدير منتجاتهم إلى سوريا.

وأضاف ورزي أن الأسواق السورية في الوقت الراهن مشبعة بالمنتجات والبضائع التركية التي تدخل سوريا عبر التهريب من حدود بين البلدين.

وأكد أن إيران لديها اتفاقات تفضيلية مع سوريا بخط ائتماني يفوق مبلغ مليار دولار، لكن رغم هذا فرضت سوريا القيود، وفقا لوكالة الانباء الايرانية إيلنا.

وكان المسؤولون الإيرانيون كرروا مرارا إنهم سيحصلون على استثمارات كبيرة في سوريا بعد انتهاء الأزمة.

وكان نائب الرئيس الايراني اسحق جهانغيري أعرب عن أمله في أن يتمكن القطاع الخاص في إيران من توظيف “الشروط الجديدة”، في سوريا للاستثمار مؤكدا أن إيران ستقدم تمويلا حكوميا لتعزيز الصادرات إلى سوريا.