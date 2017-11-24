انطلاق تخفيضات “الجمعة السوداء” في الولايات المتحدة‎

انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس، مبيعات “الجمعة السوداء” التي ينتظرها الأمريكيون بفارغ الصبر بسبب تخفيضات كبرى تطرأ على المنتجات تصل 90% من قيمتها في جميع أنحاء البلاد.

و”الجمعة السوداء”، هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد “عيد الشكر” في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتزامن مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، حيث يُعتبر بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد.

وتقدم المحال التجارية وتجار التجزئة والوكالات، في هذا اليوم، تخفيضات كبرى على منتجاتها تصل 90% من قيمتها في جميع الولايات، لتعود بعد ذلك الى سعرها الطبيعي بعد انقضاء المناسبة.

وانتظر حوالي 1000 شخص أمام فرع سلسلة متاجر “وول مارت” في ولاية نيوجيرسي، موعد انطلاق المبيعات عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

ولم تمنع برودة الطقس، حوالي 700 أمريكي من الانتظار أمام فرع سلسلة متاجر “بست باي” للأجهزة الإلكترونية، في نيوجيرسي، من أجل استغلال التخفيضات لشراء الأجهزة اللازمة.

ويتوقّع الاتحاد الوطني لبيع التجزئة، أن يتسوّق 115 مليون شخص خلال “يوم الجمعة”.

وتعود تسمية “الجمعة السوداء” إلى الأزمة المالية التي حدثت عام 1869، والتي شكلت ضربة كبرى للاقتصاد الأمريكي، حيث كسدت البضائع، ما سبب كارثة اقتصادية في أمريكا.

وتعافت البلاد من الكارثة الاقتصادية عن طريق إجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتوجات لبيعها بدل كسادها.