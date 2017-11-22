اندماج محتمل بين بنك الشارقة وبنك الاستثمار الإماراتيين

قالت مصادر مطلعة، إن بنك الشارقة وبنك الاستثمار يجريان محادثات اندماج قد تتمخض عن مؤسسة تبلغ قيمة أصولها حوالي 50.6 مليار درهم (13.8 مليار دولار).

وأضافت المصادر أن البنكين الإماراتيين يجريان مناقشات متقطعة بشأن اندماج محتمل منذ العام الماضي، وذلك في أحدث مؤشر على التوجه نحو الدمج بالقطاع المصرفي الإماراتي المزدحم.

وقال أحد المصادر، أن تحالف اثنين من أصغر بنوك الإمارات يلقى تشجيعًا من السلطات في إمارة الشارقة حيث مقر البنكين.

ويقدم “جيه.بي مورجان” المشورة لبنك الشارقة بشأن الصفقة المحتملة، بحسب ما ذكر اثنان من المصادر. ولم تتضح هوية المؤسسة التي تقدم المشورة لبنك الاستثمار.

ولم يرد بنك الشارقة ولا بنك الاستثمار على طلب للتعليق، كما أحجم “جيه.بي مورجان” عن التعقيب على الأنباء.