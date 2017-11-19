تراجع عجز الموازنة السعودية نحو 10% في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن عجز الموازنة الحكومية في السعودية تراجع نحو عشرة في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017 مما يبقي الحكومة على مسار تحقيق هدفها للعام بأكمله بغية تعزيز أوضاعها المالية.

وقفزت العائدات 11 في المئة إلى 142.1 مليار ريال (37.9 مليار دولار) في الربع الثالث في حين زاد الإنفاق خمسة في المئة إلى 190.9 مليار ريال، وخلف هذا عجزا بلغ 48.7 ريال بتراجع نحو 9.5 في المئة عن عام مضى، وتعمل الحكومة على التخلص من العجز الذي نجم عن تراجع أسعار النفط.

وبلغ إجمالي العجز خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 121.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 40 في المئة على أساس سنوي، ويشير هذا إلى أن من المرجح أن تحقق الحكومة هدفها بأن يصبح العجز 198 مليار ريال هذا العام في تراجع عن عجز فعلي بلغ 297 مليار ريال العام الماضي.

وقفزت العائدات غير النفطية 80 في المئة على أساس سنوي إلى 47.8 مليار ريال في الربع الثالث، وقالت وزارة المالية إن هذا يثبت أن الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف الحد من اعتماد السعودية على العائدات النفطية مجدية، وفرضت الحكومة، ضمن خطوات أخرى، ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في يونيو/ حزيران.

وسيتم تطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة حسب المقرر في يناير/ كانون الثاني، لكن سيجري تأجيل بعض الخطوات الأخرى التي تهدف إلى زيادة العائدات مثل رفع الأسعار المحلية للوقود.