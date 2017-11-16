محمد بن راشد يعلن اختتام معرض دبي الدولي للطيران بـ”أرقام تاريخية”

محمد بن راشد يعلن اختتام معرض دبي الدولي للطيران بـ”أرقام تاريخية”

المصدر: فريق التحرير

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن معرض دبي الدولي للطيران، الذي اختُتم اليوم الخميس، قد حقق “أرقامًا تاريخية”.

وقال محمد بن راشد، في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر:”اختتمنا اليوم معرض دبي الدولي للطيران بأرقام تاريخية.. وصفقات تناهز 420 مليار درهم، وشراء أكثر من 780 طائرة خلال أسبوع”.

وأوضح حاكم دبي، أن “نجاح المعرض نجاح لبلدنا.. وتفوقه عالميًا هو تفوق لكوادرنا.. وداعًا لضيوفنا من 260 وفدًا، وشكرًا لأبنائنا من القوات المسلحة، وقطاع الطيران المدني”.

وكان معرض دبي للطيران 2017، قد حقق إجمالي صفقات بلغت 113.8 مليار دولار في القطاعين التجاري، والعسكري.

وتزيد قيمة صفقات الدورة الحالية (2017) بنحو 206٪ مقارنة بالدورة السابقة في 2015 والبالغة 37.2 مليار دولار.

وشهد المعرض، الذي يعد أحد أكبر معارض الطيران في العالم، منافسة شديدة على عقود البيع بين عملاقي صناعة الطائرات: “بوينغ” الأمريكية، و”إيرباص” الأوروبية، في ظل السباق المستمر بينهما، وهيمنتهما على سوق صناعة الطيران الضخم.

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