مسؤول مصري يكشف موعد الحصول على دفعة قرض “النقد الدولي”

كشف نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، أن الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بملياري دولار ستصل مصر نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل على أقصى تقدير.

وقال كوجك في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” إن مصر في انتظار الموافقة النهائية من قبل المجلس التنفيذي للصندوق بعد القبول المبدئي ورفع مراجعة الموازنة العامة لمصر من قبل وفد الصندوق.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في بيان منذ أيام أن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات.

وستصل الدفعة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج، إلى نحو 6 مليارات دولار، حيث تمضي مصر قدمًا في تنفيذ حزمة إصلاح اقتصادي طموحة في إطار اتفاق القرض.